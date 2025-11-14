PODCAST CANLI YAYIN

Investco Holding AŞ soruşturmasında flaş karar: 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Investco Holding AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirdi.

Investco Holding AŞ soruşturmasında flaş karar: 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Investco Holding Anonim Şirketi ve 20 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 04.11.2025 tarihli kararlar kapsamında Investco Holding Anonim Şirketi'ne yönetim kayyımı atanmıştır.

Kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini îfa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmî yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı belirlenmiştir.

Soruşturmanın selahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına;

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
2-) Verusa Holding A.Ş.
3-) Versauıturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
4-) İnnosa Teknoloji A.Ş
5-) Acıselasn Acoıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
7-) Pan Teknoloji A.Ş.
8-) Şişli Enerji A.Ş.
9-) Ortaöy Enerji A.Ş.
10-) Standard Boksit A.Ş.
11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş
12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi
14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi
15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
16-) Uzerstaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.
19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.
20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.11.2025 tarih ve 2025/11891 değişik iş numaralı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

