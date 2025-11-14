Kara paraya yönelik operasyonlar hız kesmiyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen COINO Kripto Varlık Platformu'na yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı ve şirtkete kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/166459 soruşturma dosyamız kapsamında;
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu;
Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda cüzdanı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COINO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı, bu şekilde suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiş olup;