17 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, on yedi (17) İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında, iki (2) cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edilmiş olup 14.11.2025 tarihinde yapılan operasyon ile on dokuz (17) şüpheli gözaltına alınmış olup yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

COINO'YA KAYYUM ATANDI

Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaz ve COINO A.Ş dâhil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile el konulmuş olup, ayrıca COINO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır."