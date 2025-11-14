PODCAST CANLI YAYIN

Bir kara para operasyonu daha: Coino'ya kayyum atandı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen COINO Kripto Varlık Platformu’na yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında dev bir operasyona imza atıldı. MASAK raporuyla ortaya çıkan şüpheli para trafiği sonrası şirketin 32 milyar TL’yi bulan kripto hareketleri mercek altına alındı; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin COINO üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 22 şüpheliden 17’si gözaltına alınırken, toplam değeri 637 milyon TL olan mal varlıklarına el konuldu ve kullanıcı mağduriyetlerinin önlenmesi için şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir kara para operasyonu daha: Coino'ya kayyum atandı! Çok sayıda gözaltı

Kara paraya yönelik operasyonlar hız kesmiyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen COINO Kripto Varlık Platformu'na yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı ve şirtkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/166459 soruşturma dosyamız kapsamında;

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu;

Coino'ya kayyum atandıCoino'ya kayyum atandı

Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda cüzdanı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COINO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı, bu şekilde suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiş olup;

17 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, on yedi (17) İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında, iki (2) cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edilmiş olup 14.11.2025 tarihinde yapılan operasyon ile on dokuz (17) şüpheli gözaltına alınmış olup yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

COINO'YA KAYYUM ATANDI
Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaz ve COINO A.Ş dâhil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile el konulmuş olup, ayrıca COINO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır."

Kapalıçarşıdaki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltıKapalıçarşıdaki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Türk Telekom
Hırvatistan'da şehit olan Hasan Bahar'ın Muğla'da ölümden döndüğü ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sence uzaylılar var mı?"
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”