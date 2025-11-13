PODCAST CANLI YAYIN

Nitelikli dolandırıcılara 23 ilde operasyon: 25'i tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 64 şüpheliyi yakaladıklarını, 25'inin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah X hesabından yaptığı açıklamada, 14 vatandaşımızı dolandıran 64 şüpheliyi yakaladıklarını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son 10 gündür süren operasyonlarımızda; 14 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheliyi yakaladık. 25'i TUTUKLANDI. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yakalanan kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engellenerek, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

KENDİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITANLARA DİKKAT

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

