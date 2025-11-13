PODCAST CANLI YAYIN

78 yıllık serveti dudak uçuklattı! Mal varlığı ortaya çıkan Muazzez Abacı’nın torunu Sera dikkat çekti: Meğer klibinde oynamış

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayata veda etti. Ardında unutulmaz eserler, zarafetiyle dolu bir sanat hayatı ve merak uyandıran bir miras bıraktı. Usta sanatçının servetinin büyüklüğü ve kime kalacağı tartışılırken 78 yıllık mal varlığıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı. Öte yandan Abacı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ve klibinde oynattığı torunu dikkat çekti. İşte Muazzez Abacı'nın serveti, kızı ve 19 yaşında anneannesinin klibinde oynayan Sera Anderson...

Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayata veda etti. Usta sanatçının ölümü, yalnızca müzik dünyasında değil, sevenlerinin kalbinde de derin bir iz bıraktı.

Sesiyle kuşakları büyüleyen sanatçı, sahnede zarafetin, mikrofon başında asaletin simgesiydi. Onun ardından yalnızca şarkıları değil, geride bıraktığı hatıralar ve ailesine dair detaylar da konuşulmaya başladı.

Usta sanatçının vefatının ardından birçok detay merak edilirken bunlardan biri de geride bıraktığı mirası oldu. Abacı'nın servetinin büyüklüğü ve kime kalacağı tartışılırken 78 yıllık mal varlığıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı.

İddialara göre usta sanatçının İstanbul'un değerli semtlerinde birçok gayrimenkule sahip olduğu öne sürülüyor. Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri bulunduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda nakit, bir otomobil ve bir cip arabası olduğu konuşuluyor.

Bazı kaynaklar servetin 1,2 milyar doları aştığını iddia etse de bu miktar herhangi bir şekilde doğrulanmadı.

TORUNUNU KLİBİNDE OYNATTI

Bir çocuk annesi Muazzez Abacı'nın ailesi de merak konusu oldu. Muazzez Abacı, "Sezen'imin Şarkıları" albümünün ilk klibinde torununu oynattığı ortaya çıktı.

Sera Anderson, 19 yaşındayken anneannesinin klibi için gelinlikle kamera karşısına geçti.

İşte Muazzez Abacı'nın kızı ve torunu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı kızı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson

Saba Abacı'nın babası Muazzez Abacı'nın ilk eşi polis olan Abdurrahman Abacı'dır.

Muazzez Abacı ve torunu Sera Anderson

Sera Anderson, geçtiğimiz yıllarda anneannesinin klibi için kamera karşısına geçti.

