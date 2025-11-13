78 yıllık serveti dudak uçuklattı! Mal varlığı ortaya çıkan Muazzez Abacı’nın torunu Sera dikkat çekti: Meğer klibinde oynamış
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayata veda etti. Ardında unutulmaz eserler, zarafetiyle dolu bir sanat hayatı ve merak uyandıran bir miras bıraktı. Usta sanatçının servetinin büyüklüğü ve kime kalacağı tartışılırken 78 yıllık mal varlığıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı. Öte yandan Abacı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ve klibinde oynattığı torunu dikkat çekti. İşte Muazzez Abacı'nın serveti, kızı ve 19 yaşında anneannesinin klibinde oynayan Sera Anderson...
