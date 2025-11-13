Erdoğan’dan uyarı! Kargo uçağı kazasında yalanlara prim vermeyin

"Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler" diyen Erdoğan, "Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

