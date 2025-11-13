PODCAST CANLI YAYIN

Dezenformasyona geçit yok: Ekrem İmamoğlu'nu "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı ile "Etkili Haber"e erişim engeli!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun kullanımındaki “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” (@CBAdayOfisi) ve manipülasyon içerikleriyle bilinen “Etkili Haber” (@etkilihaber1) hesaplarının, sosyal medyada sürekli olarak dezenformasyon yaydığı tespit edilince harekete geçti. Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma sonrası İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, iki hesaba 5651 sayılı yasa uyarınca erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Yolsuzluk ve casusuluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun kullanımındaki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesap ile sosyal medyada manipülasyon yapan "Etkili Haber" rumuzlu hesaplara erişim engeli getirildi.

DEVAMLI DEZENFORMASYON!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" rumuzlu 2 hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine, sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) ve Etkili Haber (@etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden, devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesapların 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.

Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandıMurat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı

