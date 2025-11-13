Yolsuzluk ve casusuluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun kullanımındaki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesap ile sosyal medyada manipülasyon yapan "Etkili Haber" rumuzlu hesaplara erişim engeli getirildi.

DEVAMLI DEZENFORMASYON!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" rumuzlu 2 hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine, sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Erişim engeli getirilen X hesabı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) ve Etkili Haber (@etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden, devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesapların 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.