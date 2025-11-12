Son dakika: İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada

Kağıthane'de bir binada patlama. (DHA)

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Kağıthane'deki patlama anı kameralara yansıdı

"BOMBA PATLAMIŞ GİBİ OLDU"

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Zannedersem yabancı uyruklu bir bayan oturuyormuş orada" şeklinde konuştu.