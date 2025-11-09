PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Yüzyılı’na yeşil imza! Milyonlarca fidan toprakla buluşacak

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen “Yeşil Vatan Seferberliği” kapsamında, bu yıl da 81 ilde milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını açıkladı. Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı’nın çevre vizyonunu milletimizle birlikte yeşertiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son 23 yılda dünya genelinde orman varlığını artıran ender ülkeler arasında olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Yeşil Vatan Seferberliği: Her bilet bir fidana dönüşecek!Yeşil Vatan Seferberliği: Her bilet bir fidana dönüşecek!

YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ İLE MİLYONLARCA FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sen de https://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidanını sahiplen doğaya katkını, 'yeşil vatan'a imzanı, geleceğe bir nefes bırak…"

