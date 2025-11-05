Yeşil Vatan Seferberliği: Her bilet bir fidana dönüşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" için imzalar atıldı. İmza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleri ile gerçekleştirildi.
13 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ
Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Ormanlarımız; toprağımızın nefesi, suyumuzun kaynağı, iklimimizin hassas dengesi, biyo çeşitliliğimizin canlı kalesi, havamızın doğal filtresi, geleceğimizin teminatıdır. Ne yazık ki, özellikle yaz aylarında artan orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü bizlere hatırlatıyor. Bu yangınların azaltılması, ancak vatandaşlarımızın bilinç seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlarımızı koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.
Söz konusu protokolün bu bilinçle doğmuş bir proje olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" ile; 11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 tarihleri arasında 1 yıl boyunca Yüksek Hızlı Trenlerimizle; Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.
HER YOLCU YEŞİL VATAN'IN BİR PARÇASI, BİR FİDANIN VESİLESİ OLACAK
Yolcuların, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. Böylece, her yolcumuz, yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak; Yeşil Vatan'ın bir parçası, bir fidanın vesilesi olacak." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE'DE KURUMSAL KARBON AYAK İZİ HESAPLAMASINI GERÇEKLEŞTİREN İLK BAKANLIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraat ile de gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olarak, çevre bilinci hizmet anlayışımıza liderlik etmekten gurur duyuyoruz. İklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz." dedi.
ULAŞIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLARI SIFIRA İNDİRMEYE YÖNELİK PROJELER OLUŞTURULUYOR
Uraloğlu, yakın bir zaman önce başlattıkları "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ederek; sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürüttüklerini de kaydetti. Uraloğlu, söz konusu proje hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz."
23 YILDA 97 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olduğunu ifade ederek, KGM'nin son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdiğini kaydetti. Uraloğlu, Bakanlık olarak da son 23 yılda da 97 milyon fidanı toprakla buluşturduklarının altını çizdi.
Uraloğlu ayrıca, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.