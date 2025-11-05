Yeşil Vatan Seferberliği: Her bilet bir fidana dönüşecek!

PODCAST CANLI YAYIN

“Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası” için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imza attı. Bakan Uraloğlu, “1 yıl boyunca yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" için imzalar atıldı. İmza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu: Her YHT bileti bir fidan kazandıracak

13 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Ormanlarımız; toprağımızın nefesi, suyumuzun kaynağı, iklimimizin hassas dengesi, biyo çeşitliliğimizin canlı kalesi, havamızın doğal filtresi, geleceğimizin teminatıdır. Ne yazık ki, özellikle yaz aylarında artan orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü bizlere hatırlatıyor. Bu yangınların azaltılması, ancak vatandaşlarımızın bilinç seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlarımızı koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Söz konusu protokolün bu bilinçle doğmuş bir proje olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" ile; 11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 tarihleri arasında 1 yıl boyunca Yüksek Hızlı Trenlerimizle; Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda; seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.

HER YOLCU YEŞİL VATAN'IN BİR PARÇASI, BİR FİDANIN VESİLESİ OLACAK

Yolcuların, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. Böylece, her yolcumuz, yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak; Yeşil Vatan'ın bir parçası, bir fidanın vesilesi olacak." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE KURUMSAL KARBON AYAK İZİ HESAPLAMASINI GERÇEKLEŞTİREN İLK BAKANLIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraat ile de gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren Bakanlık olarak, çevre bilinci hizmet anlayışımıza liderlik etmekten gurur duyuyoruz. İklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz." dedi.

ULAŞIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLARI SIFIRA İNDİRMEYE YÖNELİK PROJELER OLUŞTURULUYOR

Uraloğlu, yakın bir zaman önce başlattıkları "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ederek; sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürüttüklerini de kaydetti. Uraloğlu, söz konusu proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz."

23 YILDA 97 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olduğunu ifade ederek, KGM'nin son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdiğini kaydetti. Uraloğlu, Bakanlık olarak da son 23 yılda da 97 milyon fidanı toprakla buluşturduklarının altını çizdi.

Uraloğlu ayrıca, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ"

Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, Güneş Enerji Santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izini azalttıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar da kritik bir rol oynuyor. Türkiye genelinde 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 320 bini aşmıştır. Şarj soket sayısı 35 bini, lisanslı firma sayısı 170'i geçerek Avrupa ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu artışları çok olumlu buluyor ve elektrikli araçlarla temiz enerjiye geçişi destekleyerek karayolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine yerleştiriyoruz. Elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin sektörde kullanımına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapıyoruz."

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağladığını söyleyen Uraloğlu, "Bu noktada Kooperatif AUS test ve Uygulama Koridoru ile dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanması sağlıyoruz. İstanbul ve Antalya'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu genelinde yaygınlaştıracağız." dedi.

ÇEVRE DOSTU ULAŞIM SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK HEDEFLENİYOR

Demiryolunda yük taşımacılığı payını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projeyle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı da desteklediklerini dile getiren Uraloğlu, 2025'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise yaklaşık 29 bin kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "YHT'lerimizin her seferi ile hem zaman kazandırıyor hem de çevreye dost bir ulaşım sunuyoruz. Sadece Marmaray projemizle hizmete açtığımız 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, EN YÜKSEK KARBONSUZ HAVALİMANI SERTİFİKASINA SAHİP İKİNCİ ÜLKE

Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında Türkiye'nin; karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumunda olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Havalimanlarında 'Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız 60 yerli TOGG sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyoruz. Çevreci ve Avrupa'da örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz 2053'te net sıfır emisyondur taşımacılıkta."

YEŞİL VATAN İÇİN İMZALAR ATILDI

Bakan Uraloğlu ve Bakan Yumaklı konuşmalarının ardından Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası için imzaları attı.

