Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşması'na katıldı. Türkiye'nin 81 ili ve 41 ülkeden gazeteci, medya temsilcisi, akademisyen ve iletişim uzmanı 310 katılımcının yer aldığı çalıştaya; Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, Mustafa Köse ile kent protokolü, siyasiler ve STK temsilcileri de katıldı.

"DEV EŞİĞE YALNIZCA BİR NEFES"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye'nin küresel lojistik bir süper güç olması hedefine yönelik emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002- 2025 yılları arasında ulaştırma sektörlerine yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'yi geleceğe taşıyan yüzlerce projeye imza attıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 29 bin 947 kilometreye, otoyol ağımızı 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir nefes, bir adım kaldığını fark etmişsinizdir. Bu müjdeyi, hakikatin sesini yükselten siz değerli basın mensuplarına ilk ağızdan duyurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden kısa bir süre içerisinde 30 bininci kilometreye ulaşacağız" dedi.

"DEMİR YOLU AĞIMIZI 28 BİN 590 KİLOMETREYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

23 yılda demir yollarının ülkenin kalkınma hamlesinde lokomotif rol üstlendiğini, başlatılan reformlarla demir yolu yatırımlarının bakanlık bütçesindeki payının 2013'te yüzde 33'ten 2025'te yüzde 57'ye yükseltildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ederek Türkiye'yi yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdıklarını vurguladı.

Halkalı- Kapıkule, Ankara- İzmir, Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli, Mersin- Adana- Osmaniye- Gaziantep hızlı tren hattı yapımlarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar bittiğinde 2028 yılında hızlı trenlerimizle 27 şehrimize direkt ulaşacağız. Ayrıca finansman çalışmaları süren Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz gündemimizde. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.

Mevcutta 12 olan lojistik merkez sayımızı da 25'e yükseltmeyi planlıyoruz. Şu anda Rize İyidere ve Sivas lojistik merkezlerimizin inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle İyidere Lojistik Limanı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve oradan Avrupa'ya taşıyacak bir aktarma merkezi olacak" diye konuştu.

"HER YIL ORTALAMA 1,4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇIYORUZ"

Uluslararası koridor ve bağlantıları güçlendiren projelerden de bahseden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ve Marmaray ile Orta Koridor üzerinden Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Çin'den gelen yükleri Marmaray üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Orta Koridor sayesinde bu iki kıta arası denizyoluyla 45 gün süren taşımalar, Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanabiliyor. Bu hat, denizyolundan 2 kat hızlı, havayolundan 4 kat ekonomik bir güzergah sunuyor ve biz 75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı olacak bir sistem inşa ediyoruz. 21 ülkeyi birbirine bağlayan, yılda 20 milyon tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip bu koridor, Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar doğrudan katkı da sağlayacak.

Şu anda Orta Koridor'un gücünü arttıracak olan Zengezur yolu bağlantısını sağlayacak Kars- Iğdır- Aralık- Dilucu Demiryolu Hattı yapım çalışmalarımıza da başladık. Kars- Iğdır- Dilucu Hattımız sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğini şekillendirecek. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridorunun hayata geçmesi Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir. Özellikle Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz Kalkınma Yolu Projesiyle de Irak'ın Basra'daki Faw Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Bu stratejik koridor, küresel ticaret rotalarını kısaltarak Türkiye'nin lojistik gücünü artıracak ve bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirecektir.

Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye'yi havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 2024'te 231 milyon yolcu rekoruyla Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci olduk. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık.

Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Ve burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Yine 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine de dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık."

"ROL MODEL ÜLKE SEÇİLDİK"

1 Nisan 2026'da başlayacak olan 5G hizmetlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi: "2002 yılında geniş bant internet abonemiz yokken, bugün 97 milyon geniş bant ve mobil abone sayısına ulaştık; fiber altyapımızı da 88 bin kilometreden 638 bin kilometreye yükselttik. Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksi'nde 193 ülke içinde 27'nci, Avrupa'da ilk 10'dayız. Siber güvenlikte, ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde 'rol model ülke' seçildik.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 21 Nisan'da hizmete başlatarak kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdik. TÜRKSAT 6A üzerinden ilk ihracatımızı 14 Mayıs'ta Dubai merkezli bir firmayla gerçekleştirirken geçen hafta da Sri Lanka'nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzaladık. TÜRKSAT 6A'nın ardından şimdi TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başladık. Bildiğiniz üzere 16 Ekim'de, 5G ihalesini gerçekleştirdik ve KDV dahil hazinemize 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağladık.

İnşallah 1 Nisan 2026'da da 5G hizmetlerimiz başlayacak. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek. Bu gelişmeler, medya mensuplarımız için haber toplama, doğrulama ve yayma süreçlerini kökten kolaylaştıracak, gerçek zamanlı haberciliği zirveye taşıyacak. Ancak bu hız ve erişim gücü, sizlere daha fazla sorumluluk da getirecek. Çünkü bilginin ışık hızıyla yayıldığı bu ortamda, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlar, yanlış bilgiyi anında milyonlara ulaştırabiliyor.

Hele hele hiçbir sorumluluk duygusu duymayan insanların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar çok kötü. Bu durum doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Günümüzde dezenformasyonun nasıl önüne geçileceği çözüm aranan bir meseledir ve bu noktada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Gelişen olaylara tarafsız bakabilen, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayabileceklerine inanıyoruz."

İSMAİL GASPIRALI HİZMET ÖDÜLÜ VERİLDİ

Çalıştayda Bakan Uraloğlu'na Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü takdim edildi. Bakan Uraloğlu, çalıştayın ardından Gazipaşa Yat Limanı'nın açılışına katılmak üzere otelden ayrıldı.