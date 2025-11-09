PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Washington’a gittiğini bildirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Washington'a gittiğini bildirdi.

ABD’de tarihi görüşme

Bir Suriye Cumhurbaşkanının Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olacak olan bu tarihi ziyaret sırasında Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Şara, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen COP30 İklim Zirvesi'ne devlet başkanları düzeyinde katılmış, çok sayıda ülke lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle görüşmüştü. Bu katılımın Suriye'den zirveye Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk katılımı olmuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca, Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturum çalışmalarına katılarak birçok ülke lideriyle temaslarda bulunmuştu.

ABD, Şara'yı Washington ziyaretinden birkaç gün önce ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) tarafından kendisine uygulanan yaptırımların kaldırmasının ardından, cuma günü resmi olarak küresel terörist yaptırım listesinden çıkardı.

