CHP'li İmamoğlu soruşturmasında flaş gelişme! O isimler ifadeye çağrıldı

İBB yolsuzluk operasyonu kapsamında gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’ndan aldıkları para hakkında ifade verdi.

İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi. Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emirtalimatıyla hareket eden firari Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.

İBB yolsuzluk operasyonu kapsamında gazeteciler, Ekrem İmamoğlu'ndan aldıkları para hakkında ifade verdi. Bu kapsamda CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteciler Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi. Savcılık, şüphelilerin "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme" suçlarından ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosuna yazı yazdı. Şüpheliler mevcutlu olarak emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

