CHP'li İmamoğlu ailesine büyük rüşvet şoku! 117 taşınmaza el konuldu | 4 dairelik skandal tapuda ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, emniyette ifade verdi. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine, oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu. Soruşturma kapsamında iş adamları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger'in verdikleri ifadelerde, Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden Hasan İmamoğlu adına 4 daire devri yapıldığı yer aldı.

Soruşturma birimleri Hasan İmamoğlu'na ait tapu kayıtlarında söz konusu bu devirlerin yapıldığını tespit etti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın, kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.