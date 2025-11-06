CHP'li Antalya’da rüşvet ve kara para operasyonu! Eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "mal varlığı aklama" soruşturması kapsamında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu ile bağlantılı oldukları belirlenen 8 kişi KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyonda, U.K.Y, A.A, H.T.A, H.A, Y.Y, B.G, B.G. ve A.E. "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.



Suçtan elde edilen paraların şüpheliler tarafından kuyumcular aracılığıyla aklandığı öne sürüldü. Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü.

Böcek'in kuyumculara verdiği dövize altın faturası kestirip karşılığında sevgilisi M.K.'ya lüks bir otomobil aldığı belirlendi.