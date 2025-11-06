Bursa'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bursa’da 227 litre sahte alkol ele geçirildi

SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPILAN EVE BASKIN YAPILDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde K.T. isimli kişinin evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 Kasım'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Fotoğraf: DHA

227 LİTRE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. K.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA