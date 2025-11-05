PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

"ÇİRKİN VE SAYGISIZ SÖZLERİ LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır.
Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır." ifadelerini kullandı.

