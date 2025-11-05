Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇİRKİN VE SAYGISIZ SÖZLERİ LANETLİYORUZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."