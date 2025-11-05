Asrın inşası son düzlükte! Her saatte 23 yeni ev! Yabancı gazeteciler Hatay'da yapılanlara hayran kaldı

PODCAST CANLI YAYIN

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye depremin etkilediği 11 kentteki yaralarını sarıyor. Deprem sonrası başlatılan dev inşa seferberliğinde önemli bir ilerleme kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluştu, "Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız" dedi. Yabancı gazeteciler ise Hatay'da yapılanlara hayran kaldı. İnşa seferberliği Brezilya basınında, "Saatte 23 ev teslim ediliyor. 2023 depreminden sonra Türkiye, 11 ilde yeniden yapılanma çalışması yürütüyor; odak noktaları dayanıklı şehirler, temiz enerji ve tarihî dokunun korunması." cümleleriyle yer buldu.

Türkiye, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen 11 kentteki yaralarını sarıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile başlatılan deprem konutlarının tamamlanmasında artık son düzlüğe girildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluştu. Kurum 11 ildeki inşa çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı

"GÜNDE 550, SAATTE 23 KONUT TAMAMLANIYOR"

Deprem konutlarının yapımında benzersiz bir koordinasyon ve hızla çalışıldığını söyleyen Murat Kurum, saatte 23, günde 550 konutun tamamlandığını kaydederek, "Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşası diyoruz. Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız" dedi.

"DEPREM KONUTLARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70'inin tamamladığına vurgu yaparak, "Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİ'YLE BU BAŞARI DAHA DA YUKARI TAŞINACAK"

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ni de bu tecrübenin ışığında tamamlayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, "İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi'yle daha da yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

YABANCI GAZETECİLER HATAY'A ÇIKARMA YAPTI, YAPILANLARA HAYRAN KALDI!

Brezilya basınında da Asrın İnşası seferberliği ve gazetecilerin Hatay ziyaretindeki izlenimleri geniş yer buldu. Correio Braziliense gazetesi haberi "Saatte 23 ev teslim ediliyor. 2023 depreminden sonra Türkiye, 11 ilde yeniden yapılanma çalışması yürütüyor; odak noktaları dayanıklı şehirler, temiz enerji ve tarihî dokunun korunması." cümleleriyle servis etti.

