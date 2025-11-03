PODCAST CANLI YAYIN

Deprem bölgesinde büyük dönüşüm: 453 bin konut yıl sonuna kadar teslim edilecek! 1.8 milyon kişi yeni yuvasına kavuşacak

304 bin konutun teslim edildiği deprem bölgesinde tarihi seferberlik sürüyor. Bu ay 350 bininci anahtar teslimi yapılacak. 50 bine yakın yeni konutun teslimiyle, 200 bin vatandaş daha konutlarına yerleşmiş olacak...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 ildeki ihya çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bugüne kadar 304 bin konutu teslim ederek, yaklaşık 1.2 milyon depremzedeyi güvenli yuvalarına yerleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu ay 350 bininci konut için de anahtar teslim töreni yapmayı planlıyor. Halihazırda 15 Kasım'da yapılması öngörülen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 50 bine yakın yeni konutun daha teslimiyle birlikte yaklaşık 200 bin vatandaş daha modern ve afetlere dayanıklı yeni konutlarına yerleşmiş olacak. Önümüzdeki ay ise 453 bininci konut teslim edilecek ve tarihi ihya seferberliği tamamlanacak.

GECE-GÜNDÜZ MESAİ


Dünyanın en büyük inşaat sahası konumunda olan deprem bölgesindeki çalışmalar, gündüz olduğu gibi gece de devam ediyor. 3 bin 500'e yakın şantiyede 200 bin işçi gündüz, 18 bin işçi ise gece ter döküyor. Güneşin batmasıyla birlikte kule vinçleri inşaat sahalarını aydınlatmak için devreye giriyor. Kesintisiz devam eden çalışmalar sayesinde sene sonuna kadar 453 bin konutun tamamının teslim edilmesi ve toplamda 1.8 milyon vatandaşın yeni yuvalarına kavuşması hedefleniyor.

