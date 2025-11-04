PODCAST CANLI YAYIN

Gebze’de çökme sonrası seferberlik! 6 üniversite ve TÜBİTAK 427 personel ile zemin tarıyor

Aynı aileden 4 kişiye mezar olan Gebze’deki göçük, 427 personelin katılımıyla inceleniyor, Mahallenin zemin röntgeni çekiliyor, sismik şoklarla zemin kontrol ediliyor.

Gebze'de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Enkazın kaldırılmasının ardından bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. 21 bina boşaltılırken, TÜBİTAK'ın da katılımı ile 6 üniversiteden 40'ın üzerinde uzman, toplam 427 personel 120 araçla çalışma inceleme yapıyor. Uzman ekipler belirli periyotlar halinde cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor. JEORADAR ILE

"RÖNTGEN" ÇEKILIYOR.
Ekiplerin, bölgede 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada taraması devam ediyor. Jeodezik ölçüm cihazıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belirli aralıkla ölçülüp rapor ediliyor. Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

YERALTI GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILIYOR
TÜBİTAK, 250 metrelik alanda özel cihazlarla yeraltı görüntülemesi yaparken, bir yandan da radarlarla binaların hareketliliği ölçülüyor. AFAD ekipleri de Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT) sistemiyle zemine elektrik akımı verilerek yer altındaki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri santim santim görüntüleyerek bölgenin zemin haritasını çıkarıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Binaların etrafında daha detay bir takım jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor" dedi.

