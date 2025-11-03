DMM, Hacıbektaş’ta huzureviyle ilgili iddiaları yalanladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nevşehir'deki bir huzurevinin tadilat nedeniyle kapatılmasıyla ilgili fondaş medya tarafından ortaya atılan yalanlara ilişkin resmi açıklama yaptı.

DMM, bazı basın organlarında yer alan "Bektaşi kültürünü zayıflatma amacı" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, huzurevinin geçici olarak kapatılmasının yalnızca can ve mal güvenliği gerekçesiyle alındığını bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu tesiste yangın güvenliği ile ilgili zorunluluklar ve yapısal güçlendirme faaliyetlerinin icrası teknik bir zorunluluk haline gelmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, huzurevi sakinlerinin tadilat süresince geçici olarak başka bir merkeze nakledildiği ve tüm sürecin ilgili kurumların gözetiminde yürütüldüğü vurgulandı.