DMM, Hacıbektaş’ta huzureviyle ilgili iddiaları yalanladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nevşehir'deki bir huzurevinin tadilat nedeniyle kapatılmasıyla ilgili fondaş medya tarafından ortaya atılan yalanlara ilişkin resmi açıklama yaptı.
DMM, bazı basın organlarında yer alan "Bektaşi kültürünü zayıflatma amacı" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, huzurevinin geçici olarak kapatılmasının yalnızca can ve mal güvenliği gerekçesiyle alındığını bildirdi.
Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu tesiste yangın güvenliği ile ilgili zorunluluklar ve yapısal güçlendirme faaliyetlerinin icrası teknik bir zorunluluk haline gelmiştir." denildi.
Açıklamada ayrıca, huzurevi sakinlerinin tadilat süresince geçici olarak başka bir merkeze nakledildiği ve tüm sürecin ilgili kurumların gözetiminde yürütüldüğü vurgulandı.
KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK BİR ÇABA
Bu zorunluluklar çerçevesinde, huzurevi sakinlerinin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne intikal ettirildiği teyit edildi.
DMM, nakil işleminin geçici olduğunu ve tadilatların tamamlanmasını takiben sakinlerin yeniden eski yerlerine döneceğini vurguladı. Açıklamada, "Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır," ifadelerine yer verildi.
Merkez, vatandaşları manipülatif amaçlarla paylaşılan ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet etti.