Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak güven mektubu takdim törenlerinde, büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.
BÜYÜKELÇİLER GÖREVLERİNE BAŞLAMADAN BEŞTEPE'YE GİDECEK
Bu kapsamda Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya'nın Ankara büyükelçileri, görevlerine başlamadan önce Beştepe'ye gidecek.
Büyükelçiler, güven mektuplarını takdim ettikten sonra ailelerini ve büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'la tanıştıracak.
TÖRENLER HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERECEK
Törenler, büyükelçiler ve beraberindekilerin Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erecek.
GÜVEN MEKTUPLARININ ARDINDAN GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunmalarının ardından Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.