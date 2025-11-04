PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün beş ülkenin Ankara büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Saat 14.00'te başlayacak güven mektubu takdim törenlerinde, büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Daha sonra Külliye'de hatıra fotoğrafı çekilecek.

BÜYÜKELÇİLER GÖREVLERİNE BAŞLAMADAN BEŞTEPE'YE GİDECEK

Bu kapsamda Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya'nın Ankara büyükelçileri, görevlerine başlamadan önce Beştepe'ye gidecek.

Büyükelçiler, güven mektuplarını takdim ettikten sonra ailelerini ve büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'la tanıştıracak.

TÖRENLER HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERECEK

Törenler, büyükelçiler ve beraberindekilerin Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erecek.

GÜVEN MEKTUPLARININ ARDINDAN GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunmalarının ardından Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.

