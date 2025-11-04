PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan Gazze zirvesinde kritik mesaj verdi: Türkiye barış için her fedakarlığı yapmaya hazır

Gazze’de barışın tesisi ve yeniden imarı için oluşturulan Gazze masası, Dışişleri Bakanları düzeyinde İstanbul’da toplandı...

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı. Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alındığı toplantıda Bakan Fidan, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekerken, provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Fidan, "İsrail ateşkesi düzenli bir şekilde ihlal ederek insani yardımların ulaşmasına engel oluyor" dedi.

Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi konusunda ise Fidan, "Görev gücünün yetkileri ve sınırlarının önce belirlenmesi, çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Daha sonra bir karar verilecek" dedi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HAMAS, yönetimi bir komiteye devretmeye hazır.

ATEŞKES ve insani yardımlar konusunda uluslararası baskı yaratmalı.

GAZZE'YE gönderilecek görev gücünün tanımı ve yetkisi üzerinde anlaşma sağlanmalı.

TÜRKIYE barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

FILISTIN'DE iki devletli çözüm olmalı.


TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KATİLİ RAHATSIZ ETTİ

İsrail'in Maariv gazetesi, Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı.
Analizde, Türkiye'nin bugün ev sahipliği yaptığı toplantının "kritik olduğu" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "köşeye sıkıştıracağı" vurgulandı. Maariv, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü "belirleyici" olarak tanımlarken, Ankara'nın Washington üzerindeki diplomatik etkisine de dikkat çekti. İsrail gazetesine göre, Ankara'nın arabuluculuk faaliyetleri sadece Gazze ateşkesiyle sınırlı değil, Türkiye bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek stratejik bir pozisyon kuruyor

