Asrın felaketi sonrası Şanlıurfa'da büyük dönüşüm! Valilik açıkladı: İşte deprem konutlarının inşasında son durum...

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden ağır bir şekilde etkilenen Şanlıurfa'da da deprem konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak inşa çalışmalarında gelinen son durumu düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin kırsalında yapılan konutların yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Valilik'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Şıldak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin tamamında hızlı şekilde konut yapımına başlandığını söyledi.

"KONUT SEFERBERLİĞİ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Şıldak, şehir merkezinde 5 bin 231 konutun ihale edildiğini, teslim alınan konut sayısının ise 2 bin 550 olduğunu dile getirdi.

Kırsaldaki konut seferberliğinin hızla devam ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki hak sahibi sayımız 3 bin 495 olarak belirlendi. Kırsalda yaptığımız konutları yüzde 80 tamamladık. Yakın zamanda 1181 konutun teslim edilmesi planlanıyor. Kırsaldaki konutlarımızda oturan sayısı 794'e çıkmış durumda. Yıl sonuna kadar konutlarımızı yetiştirmek için planlamalar yapıyoruz."

