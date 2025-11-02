Başkan Erdoğan dün açılışını gerçekleştirdi! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün vatandaşların hizmetine açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı.
7'den 70'e binlerce kişinin beğenisini kazanan millet bahçesi, çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için ise stres atma noktası oldu. Park daha açıldığı ilk günden vatandaşın uğrak ve dinlenme noktası olurken, çocuklar ve aileleri de oldukça memnun kaldı.
"DOĞANIN TADINI ÇIKARIYORUZ, HEM DE UÇAKLARI GÖRÜYORUZ"
Millet Bahçesi'nde doğanın tadını çıkardığını ifade eden Berkay Cambaz, "Biz buraları Florya Caddesi'ndeki o arabaların geçtiği yoldan hep görüyorduk, uçaklara da merakımız var. Kardeşlerimle beraber geldik buraya. Buradan uçakları da daha yakından görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla gezilecek yer de yok. Burası biraz daha nezih bir yer, nezih olduğu için de biz de buraya geldik. Aynı zamanda burada doğanın tadını çıkarıyoruz hem de uçakları görüyoruz. Biz gençlerin burada gezebilmesi güzel. Biraz önce çayımızı, termosumuzu aldık, güzel bir kahvaltı yapmak istedik" dedi.