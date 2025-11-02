Başkan Erdoğan dün açılışını gerçekleştirdi! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti. (İHA)



"DEPREM KONUSUNDA MANTIKLI BİR ALAN"

Ailesiyle Millet Bahçesi'nde vakit geçiren Sezer Eminoğlu ise, "Güzel bir alan yani, gayet geniş. Deprem konusunda da gayet mantıklı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"KADINLAR İÇİN DE GÜZEL BİR YER, GENİŞ VE FERAH OLMUŞ"

Millet Bahçesi'ne gelen bir aile ise, "Çok güzel bir park, çok güzel bir bahçe. Çok büyük olmuş, ben çok eğlendim. Bence çok güzel bir yer. Kadınlar için de güzel bir yer, geniş ve ferah olmuş. Çocukların da eğlenebileceği çok fazla alan var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer, hatta çok geniş. Herkes oturabilir ve istediği şeyi yapabilir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN