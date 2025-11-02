PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan dün açılışını gerçekleştirdi! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün vatandaşların hizmetine açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına katıldı. (AA)

7'den 70'e binlerce kişinin beğenisini kazanan millet bahçesi, çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için ise stres atma noktası oldu. Park daha açıldığı ilk günden vatandaşın uğrak ve dinlenme noktası olurken, çocuklar ve aileleri de oldukça memnun kaldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti. (İHA)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti. (İHA)


"DOĞANIN TADINI ÇIKARIYORUZ, HEM DE UÇAKLARI GÖRÜYORUZ"
Millet Bahçesi'nde doğanın tadını çıkardığını ifade eden Berkay Cambaz, "Biz buraları Florya Caddesi'ndeki o arabaların geçtiği yoldan hep görüyorduk, uçaklara da merakımız var. Kardeşlerimle beraber geldik buraya. Buradan uçakları da daha yakından görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla gezilecek yer de yok. Burası biraz daha nezih bir yer, nezih olduğu için de biz de buraya geldik. Aynı zamanda burada doğanın tadını çıkarıyoruz hem de uçakları görüyoruz. Biz gençlerin burada gezebilmesi güzel. Biraz önce çayımızı, termosumuzu aldık, güzel bir kahvaltı yapmak istedik" dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti. (İHA)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk gününde yüzlerce vatandaş akın etti. (İHA)

"DEPREM KONUSUNDA MANTIKLI BİR ALAN"
Ailesiyle Millet Bahçesi'nde vakit geçiren Sezer Eminoğlu ise, "Güzel bir alan yani, gayet geniş. Deprem konusunda da gayet mantıklı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KADINLAR İÇİN DE GÜZEL BİR YER, GENİŞ VE FERAH OLMUŞ"
Millet Bahçesi'ne gelen bir aile ise, "Çok güzel bir park, çok güzel bir bahçe. Çok büyük olmuş, ben çok eğlendim. Bence çok güzel bir yer. Kadınlar için de güzel bir yer, geniş ve ferah olmuş. Çocukların da eğlenebileceği çok fazla alan var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer, hatta çok geniş. Herkes oturabilir ve istediği şeyi yapabilir" dedi.

Başkan Erdoğandan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreninde önemli açıklamalar: İstanbulda fetrete razı değilizBaşkan Erdoğandan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreninde önemli açıklamalar: İstanbulda fetrete razı değiliz

