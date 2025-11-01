Trafikte yol kesen şehir eşkıyasına gereği yapıldı! Bakan Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre cezasını duyurdu

CEZASI BELLİ OLDU

Bakan Yerlikaya, ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan" sürücüye 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alma ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edileceğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

GEREĞİ YAPILDI ✅

TRAFİKTE YOL KESEN ŞEHİR

EŞKIYASI

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle, yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak. Caydırıcı cezalar geliyor❗️

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,

🔻Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

🔻Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

🔻Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.D. yakalandı. Gereği Yapıldı ✅

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davrananlara gereğini yapmaya devam edeceğiz❗️

Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin❗️