Kurtulmuş’tan Meclis’te tepki: Plan ve Bütçe Komisyonu terk edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti’li Erhan Usta’nın sözlerine tepki olarak Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Usta’nın sözlerini “saygısızlık ve hakaret” olarak nitelendirerek kınadı.

Kaynak Gazete
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun salonunu terk etti. Usta'nın, Kurtulmuş'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" dedi.

