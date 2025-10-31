Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazını keserek öldürmüştü! Mustafa Can Gül hakkında iddianame hazır

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.