Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazını keserek öldürmüştü! Mustafa Can Gül hakkında iddianame hazır

Mustafa Can Gül'ün, Çekmeköy’de restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazını keserek öldürdüğü olaya ilişkin iddianame tamamlandı. Şüpheli için “tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazını keserek öldürmüştü! Mustafa Can Gül hakkında iddianame hazır

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı.

Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

