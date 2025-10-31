Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazını keserek öldürmüştü! Mustafa Can Gül hakkında iddianame hazır

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül , bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.