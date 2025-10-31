PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li ABB'de konser vurgunu: Davanın görüleceği tarih belli oldu! Kim için ne kadar ceza isteniyor?

ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, 6 Ocak'ta görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiaları sonrası soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre; 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti sonrası 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

31'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede; sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, yaptığı incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca ABB konser davasının ilk duruşması için 6 Ocak 2026'a gün verdi.

