Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" mesajı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, alınacak 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağının proje bedelini açıkladı. Gazze'deki "Görev Gücü" çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakanlık kaynakları, temasların sürdüğünü bildirdi. İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ateşkesi açık biçimde ihlal ettiği vurgulandı. Öte yandan bBölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci ile Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin dikkatle takip edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Eurofighter savaş uçağı tedariki süreci kapsamında 27 Ekim tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşmenin imzalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.

Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir."

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.

SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.

Bununla birlikte, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu" ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESİH SÜRECİ
Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

7 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Bakanlık şu bilgileri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur."

HUDUT GÜVENLİĞİ
"Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde hafta boyunca; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; Van hudut hattında 123 kilogram (122.688 gram) uyuşturucu madde ile Hakkâri hudut hattında 36 kilogram (36.018 gram) sarma altın ele geçirilmiştir."

"49 SURİYELİ ÖĞRENCİ HARP OKULLARIMIZDA EĞİTİME BAŞLAYACAK"

Farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Millî Savunma Üniversitemizin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında; dost ve müttefik unsurların askerî kabiliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması amacıyla 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi eğitim görmektedir.

Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda yarın (31 Ekim) eğitime başlaması planlanmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının 2025 yılı ikinci turu 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Faaliyetleri gözden geçirilmiş, 2026 yılı uygulama planı ele alınmıştır.

Ayrıca; Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası 3-5 Kasım tarihleri arasında, Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde düzenlenecektir.

"İSRAİL, ATEŞKESİ AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİYOR"

"İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze'de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır."



