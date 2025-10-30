Başkan Erdoğan'dan "Büyük ve Güçlü Türkiye" vurgusu

Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza bırakacağız.



Kaos tüccarlarına prim vermeden oyunları bozmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.





TERÖRÜN SIFIRLANDIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda çarpıcı mesajlar verdi: 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Artık kendi İHA'mızı, tankımızı, savaş uçağımızı ve gemimizi yapıyoruz. Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşüyoruz.



