29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, tüm yurtta ve dış temsilciliklerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Antalya'da ortaokul öğrencileri, giydikleri Atatürk portreli kırmızı tişört ve ellerinde Türk bayrağıyla okul bahçesinde Cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 1500 öğrencinin şarkı söylerken gerçekleştirdiği koreografi, havadan görüntülendi.



Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin marşlarla yaptığı tören yürüyüşü, vatandaşlardan ilgi gördü. Antalya Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri dalış gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıldönümünde Göktürk-1 yer gözlem uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.



Milli Savunma Bakanlığı, 'Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız' mesajıyla görüntüyü paylaştı. Van'daki kutlamada ise özel harekat polisleri ile askerlerin geçişi ilgi görürken, jandarma ve polis atlı birlikleri ilgiyle izlendi. Gaziantep Amanos Dağları'nın 1100 rakımlı bölgesine tırmanan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, burada Türk bayrağını dalgalandırdı. Nevşehir'de JAKEM eğitimli köpeği 'Nefes'in yaptığı gösteri nefesleri kesti. Gece boyunca yurt genelinde çeşitli eğlenceler ve konserler düzenlendi. Yürüyüşler yapıldı.