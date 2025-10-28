Tatil için Bolu’ya giden iki arkadaş yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ile arkadaşı Alp Mercan (25) tatil için Bolu'ya gitmişti. Yangının ilk anında dışarıya çıkmışlardı. Ancak mahsur kalanları kurtarmak için içeriye girince hayatını kaybetti.

