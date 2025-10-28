İSKİ baraj doluluk oranları | 28 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

PODCAST CANLI YAYIN

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da yağan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi merak konusu oldu. Meteoroloji tahminlerine göre kentte yağışlı hava etkisini sürdürecek. 28 Ekim 2025 itibarıyla İSKİ, şehrin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını açıkladı. Son veriler, İstanbul’daki su rezervlerinin kritik seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. Peki 28 Ekim 2025 itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel verilerle İstanbul barajlarında son durum...

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, 28 Ekim 2025 itibarıyla güncellendi. İSKİ verilerine göre şehre su sağlayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarındaki doluluk oranı toplamda yüzde 23,17 olarak ölçüldü.

28 EKİM İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul'daki barajların doluluk oranları detaylı olarak şöyle:

Kazandere Barajı: %1,98

Pabuçdere Barajı: %4,91

Alibey Barajı: %12,01

Ömerli Barajı: %16,94

Istrancalar Barajı: %19,34

Sazlıdere Barajı: %24,86

Büyükçekmece Barajı: %27,2

Terkos Barajı: %27,18

Darlık Barajı: %35,51

Elmalı Barajı: %54,06

