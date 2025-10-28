İSKİ baraj doluluk oranları | 28 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, 28 Ekim 2025 itibarıyla güncellendi. İSKİ verilerine göre şehre su sağlayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarındaki doluluk oranı toplamda yüzde 23,17 olarak ölçüldü.
28 EKİM İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'daki barajların doluluk oranları detaylı olarak şöyle:
Kazandere Barajı: %1,98
Pabuçdere Barajı: %4,91
Alibey Barajı: %12,01
Ömerli Barajı: %16,94
Istrancalar Barajı: %19,34