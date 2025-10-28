Kadraj Galeri Kadraj İkon Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava durumuna ilişkin yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta ortası itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar beklenirken bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı, fırtına etkili olacak mı? İşte bölge bölge 28 Ekim hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 28.10.2025 07:17
Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla, Bursa, Yalova ve Antalya'nın doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar Kuvvetleniyor, Hava Serinliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgar, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden; Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

Saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülen rüzgarın, özellikle yüksek kesimlerde yer yer fırtına şeklinde hissedilebileceği belirtiliyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 5 ila 7 derece birden düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.