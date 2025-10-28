Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.