Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde hava durumuna ilişkin yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hafta ortası itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar beklenirken bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı, fırtına etkili olacak mı? İşte bölge bölge 28 Ekim hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 07:17