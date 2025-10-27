Bayrampaşa’da başkanvekilliğini AK Parti kazandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP'li Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek isim için belediye meclisinde dün seçim yapıldı. 4. turda başkan vekilliğine 19 oy alan Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın seçildi. CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oyda kaldı.

