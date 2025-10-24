PODCAST CANLI YAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına, kurul üyesi Mehmet Daniş atandı. Gelişmelerin ardından Mehmet Daniş'in biyografisi merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Daniş hangi görevlerde bulundu?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde Mehmet Daniş yeni başkan olarak seçildi. Gelişmelerin ardından Mehmet Daniş hakkındaki bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte biyografisine ilişkin detaylar...

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı. 23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni Başkan Mehmet Daniş, görevi devraldığı Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek, "Ebubekir Şahin'in RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Görevi devreden Şahin, yeni Başkan Mehmet Daniş'i tebrik ederek, "Yeni başkanlık göreviniz hayırlı olsun. Üst Kurulumuzun vizyonuna ve misyonuna değer katacağınıza yürekten inanıyor ve her birinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık"

Şahin, görev süresi boyunca RTÜK'ün aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını vurgulayarak, "Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler katettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini paylaştı.

Mehmet Daniş kimdir?

Mehmet Daniş, 2 Ağustos 1971'de Çanakkale'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çanakkale Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Daniş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Daniş hangi görevlerde bulundu?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

Daniş son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına atandı.

