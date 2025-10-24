Ekosistemin yüzü ortaya çıktı! İstanbul’da rüşvet skandalı: CHP'li Eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları da soruşturmada

İstanbul yeni haftaya çok çarpıcı bir ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla girdi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler aldığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve iş yerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet temin ettiklerini söyledi.