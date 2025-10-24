PODCAST CANLI YAYIN

Ekosistemin yüzü ortaya çıktı! İstanbul’da rüşvet skandalı: CHP'li Eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları da soruşturmada

Ekosistemin kirli işleri bir bir ortaya dökülüyor. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Rıza Akpolat'ın rüşvet çarkını anlattı.

Ekosistemin yüzü ortaya çıktı! İstanbul’da rüşvet skandalı: CHP'li Eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları da soruşturmada

İstanbul yeni haftaya çok çarpıcı bir ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla girdi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler aldığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve iş yerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet temin ettiklerini söyledi.

Ozan İş, "Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının bölgede yapmış oldukları inşaat ve iş yerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine vakıf oldum. ÖZ-AK Gayrimenkul, Mandarin Otel, ASTAŞ grup, Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı, Mesa Şirketler Grubu, Mana İnşaat yetkilileri Rıza Akpolat'la para ilişkisine girdi. İş adamı Serdar Bilgili de, Akaretler' de bulunan yerlerinin restarosyon iskan problemi olmamasına rağmen onay için elden para istenmiş, onay karşılığında Rıza AKPOLAT'ın makamında Serdar Bilgili tarafından 500 bin dolar Rıza Akpolat' a teslim edilmişti" dedi.

İstanbul'da Taç Döviz operasyonunda 5 milyar liralık döviz ve altın bulundu soruşturma CHPli İmamoğlu ve çevresine sıçradı

