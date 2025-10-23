PODCAST CANLI YAYIN

MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatının ardından bölgede güvenliği sağlamak için Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması planlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze'de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir" denildi. TSK'nın her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan MSB kaynakları Eurofighter tedariğine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Suriye'de son duruma ilişkin SDG'ye "entegrasyon" uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Gazze Görev Gücünde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Gazze'de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

"TSK, HER TÜRLÜ GÖREVİ ÜSTLENMEYE HAZIRDIR"

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

"TÜRKİYE ATEŞKES ANLAŞMASININ 4 GARANTÖR ÜLKESİNDEN BİRİ"

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir."

"EUROFİGHTER UÇAĞI TEDARİK EDİLMESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR"

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Yerli ve Millî savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir."

"SDG TERÖR ÖRGÜTÜ, SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunu, bu hususun bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz.

Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin beka ve güvenlik için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (400 km) imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | Üç ülkeyle 24 anlaşma imzalandı
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
İdefix
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
D&R
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
Türk Telekom
88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!