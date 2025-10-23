PODCAST CANLI YAYIN

24 Ekim 2025 Cuma Hutbesi konusu ve metni! Diyanet bu haftaki Cuma Hutbesini paylaştı

Bu hafta (24 Ekim 2025) için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin konusu: “Birlikte Bereket, Kardeşlikte Rahmet Vardır”. Hutbe metninde, farklı dil-kültür ve renklerden insanların iman kardeşliği çerçevesinde bir araya gelmesinin önemi üzerinde duruluyor.

Giriş Tarihi:
24 Ekim 2025 Cuma Hutbesi konusu ve metni! Diyanet bu haftaki Cuma Hutbesini paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Ekim Cuma günü Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak Cuma hutbesi metnini yayımladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BİRLİKTE BEREKET, KARDEŞLİKTE RAHMET VARDIR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."[2]

Aziz Müminler!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bizlere öğrettiği değerlerden biri de kardeşliktir. Bu kardeşlik, farklı dilleri, farklı renkleri aynı inanç ve aynı idealler etrafında buluşturan iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde Yüce Allah'a kul, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'e ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte bir olma, biz olma, güçlü olma gayreti vardır; sen ben davası gütmek, üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır, parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır; kin, nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur.

Kıymetli Müslümanlar!

Gücünü imandan alan bu kardeşlik anlayışı, asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. "Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz"[3] ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız; Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de işte bu kardeşlik bağı ile üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar, İstiklal Harbi'nde bu kardeşlik ruhu ile kıyamete kadar bize vatan olmuştur.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar."[4] İlhamını bu ayetten alan milletimiz, asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış, insanlığa hizmet etmiştir. Her daim mazlumun yanında yer almış, hakkı tutup kaldırmanın, dünyaya adaleti ve iyiliği yaymanın gayretinde olmuştur. Bu gayreti devam ettirdiğimiz sürece Allah (c.c) bizi de yardımsız ve kimsesiz bırakmayacaktır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ "Müminler ancak kardeştirler"[5] ayetine sımsıkı sarılan ecdadımız, bütün zorlukları birlikte omuz omuza aşmıştır. Onlar canlarından geçmiş, bir karış topraktan vazgeçmemiş, mabetlerimize namahrem eli değdirtmemiştir. Bu birlik ve beraberlik anlayışını yaşattığımız müddetçe cennet yurdumuzda ezanlar dinmeyecek, şanlı bayrağımız yere düşmeyecektir.

Aziz Müslümanlar!

Peygamberimiz (s.a.s)'den öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. Aynı inanca, aynı tarihe, aynı ideallere sahip bir millet olarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım.

Bu vesileyle; üzerinde yaşadığımız bu toprakları canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize Yüce Rabbimizden sağlık ve huzur diliyoruz. Cenâb-ı Hak, birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin.

[1] Enfâl, 8/46.

[2] Tirmizî, Birr ve Sıla, 24.

[3] Âl-i İmrân, 3/139.

[4] Muhammed, 47/7.

[5] Hucurât, 49/10.

Whatsapp, SMS resimli, anlamlı, dualı ve hadisli hayırlı cumalar sözleri - 17 Ekim 2025 en güzel cuma mesajlarıWhatsapp, SMS resimli, anlamlı, dualı ve hadisli hayırlı cumalar sözleri - 17 Ekim 2025 en güzel cuma mesajları
Whatsapp, SMS resimli, anlamlı, dualı ve hadisli "hayırlı cumalar" sözleri - 17 Ekim 2025 en güzel cuma mesajları
En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları! 5 eylül resimli cuma mesajlarıEn yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları! 5 eylül resimli cuma mesajları
En yeni dualı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları! 5 eylül resimli cuma mesajları

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
İdefix
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
D&R
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Türk Telekom
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!