Whatsapp, SMS resimli, anlamlı, dualı ve hadisli "hayırlı cumalar" sözleri - 17 Ekim 2025 en güzel cuma mesajları

Sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında yoğun ilgi gören en güzel Cuma mesajları arayışına cevap veren Diyanet'e uygun, ayet ve hadislerle desteklenmiş, dualı ve resimli Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik. İşte WhatsApp ve SMS yoluyla anında paylaşabileceğiniz, manevi atmosferi yansıtan 17 Ekim 2025 tarihine özel en yeni ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri...

Biz de bu mübarek günün ruhuna uygun olarak, WhatsApp, Instagram, Facebook ve SMS yoluyla sevdiklerinize gönderebileceğiniz, her zevke ve duruma uygun, en güzel, en yeni ve en anlamlı Cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik.