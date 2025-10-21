Ömer Çelik’ten CHP'ye sert tepki: "Husumet üretim merkezi"

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Çelik sözlerine "CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." şeklinde devam etti..