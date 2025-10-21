PODCAST CANLI YAYIN

Küçükçekmece'de metrobüs kazası yaşandı! Bir kişi yaralandı!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. İki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Küçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı.

İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası (DHA)İstanbul Sefaköy'de metrobüs kazası (DHA)

BİR KİŞİ YARALANDI!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Son dakika... Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.

