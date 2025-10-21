PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan duyurdu: Yeşil Vatan Seferberliği başlıyor!

Başkan Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi Yeşil Vatan Seferberliği’ni başlattı. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım’da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi Yeşil Vatan Seferberliği'ni başlattı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Erdoğan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaşı şu şekilde:

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir #YeşilVatanSeferberliği başlatıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı https://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz.

11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.

Fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

