3.6 milyarlık para trafiği! İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Peş peşe gözaltılar! | Paribu ve Papara detayı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 3,6 milyar liralık dev para trafiği ortaya çıktı. 807 işlemle 1,2 milyar lira transfer edilen soruşturmada 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskında 15 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 3,6 milyar liralık dev para trafiği ortaya çıktı.

807 İŞLEM 1 MİLYAR 200 MİLYON PARA!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı.

25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

