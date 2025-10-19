Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testler pozitif çıkmıştı.
O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi
6 AYDA BİR TEST VAR
Test sonuçları gündeme bomba gibi düşerken hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir.
Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak. Ancak bu süre içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılacak.
Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor.