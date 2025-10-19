PODCAST CANLI YAYIN

Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan 8 ünlü gündeme bomba gibi düştü. 5 yıllık denetimde olacak olan ünlüler tekrar uyuşturucu kullanırsa dava açılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testler pozitif çıkmıştı.

O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi



6 AYDA BİR TEST VAR

Test sonuçları gündeme bomba gibi düşerken hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir.

Uyuşturucu madde kullanan ünlüler (Takvim.com.tr)Uyuşturucu madde kullanan ünlüler (Takvim.com.tr)

Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak. Ancak bu süre içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılacak.

Birce Akalay. (Takvim.com.tr arşiv)Birce Akalay. (Takvim.com.tr arşiv)

Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor.

Deren Talu. (Takvim.com.tr arşiv)Deren Talu. (Takvim.com.tr arşiv)

Denetim süresinde yeniden uyuşturucu kullanmadığı belirlenen kişiler hakkında dosya cezasız şekilde kapatılıyor.

Derin Talu. (Takvim.com.tr arşiv)Derin Talu. (Takvim.com.tr arşiv)



BÜYÜK TEPKİ


Uyuşturucu kullandıkları adli tıp raporlarında kesinleşen ünlüler, skandal bir açıklama yaptı. Uyuşturucu kullanmadıklarını iddia edenlere, sosyal medyada tepki yağdı. On binlerce kişi, "yalancılar" diye tepki gösterdi.

Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
