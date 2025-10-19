CHP Kocaeli il kongresinde arbede! Kameraya engel basın mensuplarına saldırı

Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı. Bülent Sarı ile Erdem Arcan 'ın aday olduğu kongre sürüyor.

Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

CHP kongresinde arbede! Kameraya engel basın mensuplarına saldırı (İHA)

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİNDEN KINAMA

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.