Bakanlıktan Ergene Havzası'nda kapsamlı denetim! 10 ayda çevreyi kirleten 21 tesis kapatıldı | Ani denetimlerle numuneler alınıyor (Takvim.com.tr) Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor.

Mobil atık su laboratuvarı bulunan 2 araç ile hem yerinde hem de Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre laboratuvarlarında alınan numunelerin analizlerini gerçekleştiriyor. Analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulanıyor.

FABRİKA BACALARI DA KONTROL ALTINDA

Atık su denetimlerinin yanı sıra, sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarına ilişkin kontroller de yapılıyor.

Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Tesislerin mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.