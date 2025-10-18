Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde, iki devletli çözüm vizyonunu savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile federasyon yanlısı çizgisiyle bilinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak.

KKTC'de seçim, Takvim.com.tr RUM BASININDAN SKANDAL İFADE: "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA SEÇİM" Ancak seçim öncesinde Rum basınında yer alan ifadeler, Rum kesiminin taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dialogos adlı Rum haber sitesi, seçimleri "işgal altındaki topraklarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi" olarak nitelendirdi.

Rum gazeteci Neofytos Neofytou imzasıyla yayımlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "aşırı sağcı" ve "Ankara'ya tamamen bağımlı" ifadeleriyle hedef alındı.