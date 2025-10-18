PODCAST CANLI YAYIN

Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın geleceğini belirleyecek seçimlere hazırlanırken Rum basını tarafını açıkça ortaya koydu. Dialogos adlı Rum haber sitesi, seçimleri “işgal altındaki topraklarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi” olarak nitelendirdi. İki devletli çözümü savunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hedef alan site, federasyon yanlısı çizgisiyle bilinen Tufan Erhürman’a açık destek vererek onu “ülkenin yeniden birleşmesi için tek umut” sözleriyle öne çıkardı. Bu söylem, Rum kesiminin federasyon ısrarını ve Kıbrıs Türk siyasetini yönlendirme çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi:
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Seçimde, iki devletli çözüm vizyonunu savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile federasyon yanlısı çizgisiyle bilinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak.

KKTC'de seçim, Takvim.com.trKKTC'de seçim, Takvim.com.tr

RUM BASININDAN SKANDAL İFADE: "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA SEÇİM"

Ancak seçim öncesinde Rum basınında yer alan ifadeler, Rum kesiminin taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dialogos adlı Rum haber sitesi, seçimleri "işgal altındaki topraklarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi" olarak nitelendirdi.
Rum gazeteci Neofytos Neofytou imzasıyla yayımlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "aşırı sağcı" ve "Ankara'ya tamamen bağımlı" ifadeleriyle hedef alındı.

KKTC'de seçim, AAKKTC'de seçim, AA

TATAR'I HEDEF ALDI ERHÜRMAN'I ÖVDÜ

Yazıda, Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki devletli çözüm politikasının "Kıbrıs'ı kalıcı bölünmeye sürükleyen bir çıkmaz olduğu" iddia edilirken, Tufan Erhürman "ülkenin yeniden birleşmesi için tek umut" olarak gösterildi. Rum basını, olası bir Tatar zaferinin "yeni bir çıkmaz yaratacağını" ileri sürdü.

Tufan Erhürman, AATufan Erhürman, AA

TÜRKİYE ÜZERİNDEN KİRLİ PROVOKASYON

Yazıda ayrıca, Türkiye hedef alınırken Kıbrıslı Türklerin "Ankara tarafından asimilasyon ve ilhak riskiyle karşı karşıya olduğu" yönünde ifadeler yer aldı. Metinde, Erhürman'ın seçilmesinin "Kıbrıs davası için hayati öneme sahip" olduğu savunulurken, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in de "federasyon çözümüne destek verme sorumluluğu" taşıdığı öne sürüldü.

KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacakKKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
İdefix
Başakşehir - Galatasaray | CANLI
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal'a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Karadeniz'de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i