KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yarın kritik cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına geçiyor. Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.
Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.
SEÇİM REFERANDUM GİBİ GEÇECEK
Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğu belirtildi. Her ne kadar 8 aday olsa da seçimin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasında olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla seçimin bir referandum gibi geçmesi bekleniyor. Seçmen 8 adayın yanı sıra iki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile federasyon arasında karar verecek.