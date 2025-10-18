PODCAST CANLI YAYIN

KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yarın ülkenin kaderini belirleyecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. 218 binden fazla seçmenin kaydedildiği ve 8 adayın yarışacağı seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ön planda olması nedeniyle referandum gibi geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla Kıbrıs halkı iki devletli çözüm ile federasyon arasında seçim yapacak. Seçimde bir diğer önemli konu ise Türkiye ile ilişkiler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yarın kritik cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına geçiyor. Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.

KKTC, AAKKTC, AA

Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.

KKTC yarın sandık başına gidiyor

KKTC'de seçim, AAKKTC'de seçim, AA

SEÇİM REFERANDUM GİBİ GEÇECEK

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğu belirtildi. Her ne kadar 8 aday olsa da seçimin ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasında olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla seçimin bir referandum gibi geçmesi bekleniyor. Seçmen 8 adayın yanı sıra iki Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ile federasyon arasında karar verecek.

Tufan Erhürman, AATufan Erhürman, AA

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?

Tatar'ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm istediği bilinirken en büyük rakibi olarak görüşen Erhürman ise Rumlarla federasyon taraftarı. Dolayısıyla Tatar ile Erhürman arasındaki seçim KKTC'nin geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Tatar Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı plan doğrultusunda birleşmesine karşı çıkıyor. Bu konuda uzun zamandır devam eden müzakere zemininin artık çöktüğünü belirtirken egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor.

Başkan Erdoğan BM kürsüsünde, ReutersBaşkan Erdoğan BM kürsüsünde, Reuters

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eylül ayında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" şeklinde konuşmuştu.

Ersin Tatar, AAErsin Tatar, AA

TATAR'IN VAADİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Kıbrıs sorununun ön plana çıktığı ve ekonomi gibi konuların ise geri planda kaldığı seçimde belirleyici bir diğer husus ise Türkiye ile ilişkiler. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim vaatlerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

KKTC'de seçim, AAKKTC'de seçim, AA

KKTC'de mevcut olarak parlamenter sistem geçerli. KKTC'yi resmi olarak yalnızca Türkiye tanıyor. ABD'nin ise Lefkoşa'da diplomatik resmiyeti olan bir ofisi bulunuyor. Suriye, Azerbaycan, Gine ve Libya'nın KKTC ile yakın ilişkileri bulunduğu öte yandan Pakistan ve Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıma girişiminde bulunup dış baskı dolayısıyla engellendiği biliniyor.

KKTC’de kritik seçim yarın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi
İsrali’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Kulübün borcu belli oldu
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Türkiye onu konuşuyor! 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış Özbay: Hiçbir şey yapmak istemiyorum
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?